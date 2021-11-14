Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Kültür Sanat

- Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller ile komşu olan Yılançatı Kanyonunda sonbaharın güzelliği yaşanıyor.

DÜZCE (İHA) - - Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller ile komşu olan Yılançatı Kanyonunda sonbaharın güzelliği yaşanıyor.

10 şelale ve 11 göledi bulunan kanyon, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle doğa severleri bekliyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Yılançatı Kanyon'unda sonbaharın gelişiyle görsel şölen yaşanıyor. Düzce'ye 55 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, içinde 10 şelale, 11 gölet, ormanlık alan, göknar, kayın, karaçam ve meşe ağaçları barındırıyor. Binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Yılançatı Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Yedigöller yolu üzerindeki kanyonda doğa yürüyüşü, foto safari, günübirlik piknik, olta balıkçılığı, kanyon tırmanışı ve bisiklet gezisi aktiviteleri de yapılabiliyor.

Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği

Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği

Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title