Yılançatı kanyonlarında inceleme
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Yılançatı kanyonlarında inceleme

24.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:01
Yılançatı kanyonlarında inceleme

Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy ile Kültür ve Turizm İl Müdür Sabahattin Parlak, Yılançatı (Geyikbeli) kanyonlarında incelemede bulundu.

Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy ile Kültür ve Turizm İl Müdür Sabahattin Parlak, Yılançatı (Geyikbeli) kanyonlarında incelemede bulundu.

Yılançatı kanyonlarında yapılan incelemelerde Kaymakam Abdullah Kurt, Vali Yardımcısı Aksoy'a kanyon hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kurt, Yığılca halkının kanyonun yeniden projelendirilmesi ve yolunun iyileştirilmesine yönelik taleplerini Aksoy'a iletti.

Aksoy ve Parlak'a, Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt ile Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce de eşlik etti.

Yılançatı kanyonlarının turizmde büyük bir yeri olduğunu vurgulayan Kaymakam Kurt, yapılacak tanıtımların ardından yerli ve yabancı turistlerin bu bölgelere geleceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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