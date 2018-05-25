Yılana Benzeyen Oluklu Kertenkeleler Sokağa Yayılınca Çevre Sakinlerinin Korkulu Rüyası Oldu

İstanbul'da imar izni verilen Bahçeşehir Gölet'te 107 dükkânlık bir alanda inşaat çalışması yürütülüyor. Başakşehir Belediyesi "Göleti iki kat büyütüyoruz" sloganıyla yola çıkarak, toplamda 6 parselden oluşan göletin 607/10 No'lu parseline yüzde 5 imar izni vererek ihale açtı. İnşaat çalışmaları sebebiyle de oluklu kertenkeleler yollara düştü. Nesli tükenmekte olan kertenkeleler, yılan sanılıp öldürülüyor.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN OLUKLU KERTENKELELER YOLLARA ÇIKTI

Belediye, diğer parselleri de dahil ederek toplam alanın yüzde 23'üne denk düşen büyüklükte imar izni verdi. Toplam 13 bin 500 metrekareye çıkan inşaat alanı doğal yaşamı etkileyince oluklu kertenkeleler yollara düştü.

YILANA BENZETİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLÜYORLAR

Aslında zararsız olan ve nesli tükenme riski taşıyan kertenkeleler, görünüş itibarıyla yılana benzetildiği için çevre sakinleri tarafından öldürülüyor.Söz konusu alanda inşaat çalışmaları başlayınca oluklu kertenkelelerin de yuvaları tahrip edildi. Kendilerine sığınacak yer arayan kertenkeleler, Bahçeşehir Gölet çevresinde sıkça görülmeye başlandı.

Kol ve bacağı bulunmayan ve yapı olarak yılanlarla bire bir benzerlik gösteren kertenkeleler, ilçe sakinlerinde büyük panik yaratıyor. Hiçbir zararı olmayan ve oldukça uysal olan oluklu kertenkeleler, vatandaşlar tarafından öldürülmeye başlandı.

"ÇOĞU HAYVAN İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZOR DURUMDA"

Çalışmalar nedeniyle bölgede doğal yaşamın altüst olduğunu belirten Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri'nden Kudret Çelebi, "Yuvaları tahrip edilince başta oluklu kertenkele gibi hayvanlar yollara düştü. Hoşdere yatağında yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle ördekler de inşaat sahasında dolaşmaya başladı.

Proje alanına katılan arıtma tesisinin yıkılması ise gölet suyunda kirlenmeye yol açtı. Su, devir daim sistemiyle çekilip temizlenmeden pompalanıyor. Sadece oluklu kertenkeleler değil, balıklar, balıkçıllar, ördekler, kazlar ve kaplumbağalar da temizlenmeyen sular nedeniyle zor durumda" dedi.

SATILAMAZ ŞERHİ OLMASINA RAĞMEN SATILDI

Alanın önemli olduğunu belirten Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri avukatı Cenk Söbe ise "Parsellerde 'Satılamaz' şerhi olmasına rağmen satış gerçekleşti. Biz de ihalenin iptali davası açtık ve kazandık. İptal ettirdiğimiz planda inşaat hakkı yüzde 5'ti. Zaten imar planına aykırı olan inşaatı hukuka uydurmak için yüzde 23'lük yeni bir imar planı hazırlandı. 3 bin metrekare izin verilmesi gerekirken 13 bin 500 metrekare izin verildi" diye konuştu.

(Kaynak: Habertürk)