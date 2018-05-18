Evinin Balkonundaki Yılanı Öldürmek İsterken Yanlışlıkla Kendini Vurup Hayatını Kaybetti
Mersin'de evine giren yılanı av tüfeğiyle öldürmek isteyen kadın, tüfeğin aniden ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Mersin'in Anamur ilçesinde evindeki yılanı öldürmek isterken av tüfeğiyle kendini vuran kadın hayatını kaybetti.
BALKONDAKİ YILANI ÖLDÜRMEK İSTERKEN TÜFEKLE KENDİ VURDU
2 çocuk annesi Burcu Tere (33) Güngören Mahallesi'ndeki evinin balkonunda gördüğü yılanı öldürmek isterken elinde tuttuğu tüfeğin aniden ateş alması sonucu ağır şekilde yaralandı.
HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Burcu Tere, buradaki müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Burcu Tere hayatını kaybetti. Burcu Tere'nin cenazesi, Güngören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YORUMLAR (16)
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Ecel.. Allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Trigger açmışCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne biçim bir toplum olduk ölmüş bir insanın arkasından böyle kötü yorumlar yapıyoruz kaderinde varmış demekki olacağın önüne geçilmez şu mübarek ramazan gününde lütfen dikkat edelim Allah rahmet etsin kalanlara sabırCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Yılan evin balkonunda tüfekle vurulur mu mallllCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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Ulan yilana ates etmeyi düşünmek nedir bu nasil bir kafa? Ya ates etseydi ve mermiler sekip baska insanlara gelseydi? Dusunun o mermiler sizin bi evladiniza veya yakininiza denk geliyor...ahmaklığı yuzunden baskasinin canini yakacagina kendi canini yakmis yapacak bir sey yok.Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır