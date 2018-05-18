Evinin Balkonundaki Yılanı Öldürmek İsterken Yanlışlıkla Kendini Vurup Hayatını Kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde evindeki yılanı öldürmek isterken av tüfeğiyle kendini vuran kadın hayatını kaybetti.

BALKONDAKİ YILANI ÖLDÜRMEK İSTERKEN TÜFEKLE KENDİ VURDU

2 çocuk annesi Burcu Tere (33) Güngören Mahallesi'ndeki evinin balkonunda gördüğü yılanı öldürmek isterken elinde tuttuğu tüfeğin aniden ateş alması sonucu ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Burcu Tere, buradaki müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Burcu Tere hayatını kaybetti. Burcu Tere'nin cenazesi, Güngören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.