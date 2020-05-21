Yılan tarafından ısırılan kediye polis şefkati Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İlçe Emniyet müdürlüğü bahçesinde sol yanağından yılan tarafından ısırılmış kediyi bulan polisler tedavi için veterinerin yolunu tuttu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İlçe Emniyet müdürlüğü bahçesinde sol yanağından yılan tarafından ısırılmış kediyi bulan polisler tedavi için veterinerin yolunu tuttu.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde sol yanağından yaralanmış, bitkin bir halde bulunan kedi emniyet personelince tedavi için kendisine yardım edildiği sırada uzaklaşan bir yılan görülmesi üzerine ivedilikle nöbetçi veteriner hekime götürüldü. Veteriner hekim kontrolü sonucunda kedinin yılan tarafından ısırıldığı anlaşılarak, gerekli tedavi uygulandı. Tedavi sonrası emniyet bahçesine getirilen kediye süt verilerek iyileşme süreci takibe alındı. Sındırgı İlçe emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada " Her canlı bizim için değerli. Halkımızın güvenliğini sağladığımız gibi can dostlarımıza da sahip çıkıyoruz" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA