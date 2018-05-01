Yılan Tarafından Isırılan Kadını Hastaneye Götürmek Yerine İnek Dışkısına Gömdüler
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadının kocası, eşini hastaneye götürmek yerine bölgede tanınan bir yılan avcısından yardım isteyince inek dışkısına gömülen kadın hayatını kaybetti.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. Yılan avcısı bir adamın eşine kadını inek dışkısına gömmesini tavsiye etmesi üzerine kadın hayatını kaybetti.
HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE YILAN AVCISI ÇAĞIRDI
Yılan tarafından ısırılan kadın eve koşarak durumu kocası Mukesh'e anlattı. Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı.
75 DAKİKA BEKLEDİ
Yılan avcısının talimatıyla inek dışkısına gömülüp 75 dakika bekletilen kadın hayatını kaybetti. Evin etrafından oturup kadının akıbetini izleyen köylüler de olaya tanıklık etti.
"ÖLECEĞİNİ ASLA DÜŞÜNMEDİM"
Eşinin yılan avcısına götürmeden önce koluna ip bağlayıp öğütülmüş bir toz sürdüklerini anlatan koca, "Onun öleceğini asla tahmin etmedim" dedi. Yılan avcısı adam hayvanın bir kobra olduğunu düşündüğünü ve kadının ölüm sebebinin gömülmesi olduğunu iddia etti.
5 çocuk annesi kadın hayatını yitirirken polis, olayla ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini açıkladı.
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Pek yakında Türkiyede de uyguanmaya başlayacak olan yöntem budur. . Artık kanser hastasına bile öksürük şurubu yazıyorlarsa, Her gün TV''lerde şifacılar De-TOX reçeteleri icat ediyorlarsa, Yavaş yavaş siz de alışacaksınız. Biraz daha geriye gidersek, osmanlıda su sesi dinletiyorlardı. . Oraya dönmek biraz zaman alacak. Bidon kafa bu kadar çalışıyor. . Napalım. ????.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fettoşun sümüklü peçetelerinden, terli mendillerinden yok muydu, bulalamamışlar mı? Yazık olmuş... Tuhhh tuhhh! Vahhhh! Vahhhh!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Keşke bizim cubbeliye bı sorulsa oda uzaklardan bir ufursedi olmezdi tuhCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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akılı adamiş kadının eyısı5 sene yaşar 5 sene sonra asıyor kesıyorlar çenelerı duşuyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fetöşün kullandığı tuvalet kağıdını kutsal kabul edenlerin ve deve sidiği ile şifa arayanlardan farkı yok bu hintlilerin...yobaz heryerde yobaz (.)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır