YILAN SANILAN OLUKLU KERTENKELE, PANİĞE NEDEN OLDU
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YILAN SANILAN OLUKLU KERTENKELE, PANİĞE NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu. Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı.

İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki otomobiline binen İskender Doğan, yılana benzeyen hayvanın motor kaputuna girdiğini fark etti. Paniğe kapılan Doğan, itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, oluklu kertenkele olduğu belirlenen hayvanı özel aparatla motor parçalarının arasından çıkardı. Çevredekiler de çalışmayı izleyip, cep telefonuyla görüntüledi. Plastik bidona konulan oluklu kertenkele, ormanlık alana bırakıldı.

YILAN SANILAN OLUKLU KERTENKELE, PANİĞE NEDEN OLDU
YILAN SANILAN OLUKLU KERTENKELE, PANİĞE NEDEN OLDU
YILAN SANILAN OLUKLU KERTENKELE, PANİĞE NEDEN OLDU
YILAN SANILAN OLUKLU KERTENKELE, PANİĞE NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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