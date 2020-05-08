'Yılan merakı' koronavirüs korkusunun önüne geçti

'Yılan merakı' koronavirüs korkusunun önüne geçti Avcılar'da oto sanayide araçta yılan var hareketliliği Avcılar'da Oto Sanayi'de tamire gelen bir aracın kaputunun içinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

'Yılan merakı' koronavirüs korkusunun önüne geçti

Avcılar'da oto sanayide araçta yılan var hareketliliği

İSTANBUL - Avcılar'da Oto Sanayi'de tamire gelen bir aracın kaputunun içinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Araç itfaiye tarafından yılan araması yapılırken meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Oto Sanayi içerisinde yaşandı. Aracını tamire getiren bir vatandaş usta ile birlikte kaputu açınca yılan gördü. Yılan bir anda kaputun içinde kaybolurken itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı aramaya başladı. Araç otolift ile havaya kaldırıldı. Araç içinde yaklaşık yarım saat yılanı arayan itfaiye ekipleri herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Bu sırada tamirhane dışında bekleyen vatandaşlar ise Korona Virüs salgını boyunca vurgulanan sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Vatandaşlar yan yana bekleyerek ekiplerin çalışmasını izledi. Ekiplerin aramasında yılana rastlanmazken yılanın tekrar görülmesi durumunda haber verilmesi istenildi.

Kaynak: İHA