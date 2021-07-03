Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor
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Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Ekonomi

Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor El yapımı deri ayakkabılara büyük ilgi Bursalı ayakkabı ustası, yılan derisinden el işçiliğiyle ayakkabı yapıp 4 bin liraya satıyor.

Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor

El yapımı deri ayakkabılara büyük ilgi

BURSA - Bursalı ayakkabı ustası, yılan derisinden el işçiliğiyle ayakkabı yapıp 4 bin liraya satıyor.

Eskiden herkesin giydiği el yapımı deri ayakkabılar teknolojinin gelişmesiyle rağbet görmemeye başlamıştı. Son yıllarda doğal ürünlere artan taleple birlikte deriden el işçiliğiyle yapılan ayakkabılar büyük rağbet görmeye başladı. Bursa'da 50 yıldır deriden el işi ayakkabı yapan Cemal Öz, son yıllarda siparişlere yetişememeye başladı. Cemal Öz, manda, dana, keçi ve yılan derisinden sipariş verenlerin ayak ölçüsüne göre özel ayakkabıları elleriyle dikiyor. Usta, bir günde 3 çift ayakkabı yapabiliyor. Manda, dana ve keçi derisinden yaptığı özel sipariş ayakkabıları 250 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satan usta, yılan derisinden özel sipariş ayakkabıları ise 4 bin liradan satıyor. Fiyatı yüksek olan yılan derisi ayakkabıları ise sosyete kadınları tercih ediyor.

Cemal ustanın müdavimi olan vatandaşlar, ustanın yaptığı ayakkabılardan başka ayakkabı giyemiyor. Doğal malzemeden yapılan bu ayakkabılar ayakları rahatsız etmeyip sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Deriden el işçiliğiyle ayakkabı diken Cemal Öz, "Bu işi 50 yıldır yapıyorum. Teknolojinin artmasıyla birlikte işlerimiz azalmıştı. Son yıllarda doğal ürünlere artan ilgiyle birlikte yaptığımız el işçiliği deri ayakkabılara rağbet arttı. Ayak sağlığını düşünen vatandaşlar benim ürettiğim deri ayakkabılardan vazgeçemiyor. Vatandaşların ayak kalıplarını çıkartıp, ayak ölçülerine göre istediği modelde ayakkabıyı elimle dikiyorum. Bu ayakkabıları kullanan ve ayağının rahat ettiğini gören müşteriler bir daha başka ayakkabı giyemiyor. Manda, dana ve keçi derisinden ayakkabıları 250 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarda dikiyorum. Yılan derisinden ayakkabıları ise 4 bin liradan yapıyorum. Yılan derisinden yapılan ayakkabılar pahalı olduğu için durumu iyi olan hanımlar tercih ediyor" dedi.

Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor
Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor
Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor
Yılan derisinden yapılan ayakkabılar 4 bin liraya alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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