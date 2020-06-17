Yılan avcıları iş başında
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Yılan avcıları iş başında

Yılan avcıları iş başında İtfaiye ekipleri yangınların yanında yılan ihbarlarını da değerlendiriyor Havaların ısınması ile birlikte vatandaşların evlerinde ve iş yerlerinde ortaya çıkan yılanlar itfaiye ekiplerince yakalanarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

17.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:34

Yılan avcıları iş başında

İtfaiye ekipleri yangınların yanında yılan ihbarlarını da değerlendiriyor

KAYSERİ - Havaların ısınması ile birlikte vatandaşların evlerinde ve iş yerlerinde ortaya çıkan yılanlar itfaiye ekiplerince yakalanarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde bir oto yıkama iş yerinde yılan olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri çamaşır makinesinin yanında bulunan yaklaşık bir buçuk metrelik yılanı yakaladı.

İlçedeki ikinci ihbar ise İzmirli mahallesinden geldi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler, evin çatısında boyu iki metreye ulaşan bir yılanı özel aletlerle yakalayarak torbaya koydu.

Yakalanan yılanlar ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yılan avcıları iş başında

Kaynak: İHA

Manşet

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