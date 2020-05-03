Yıl sonunda hizmete açılacak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi
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Yıl sonunda hizmete açılacak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Yıl sonunda hizmete açılacak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi
03.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 21 Aralık'ta hizmete açılacağı duyurulan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son 73 kilometrelik Sakarya kesiminde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 21 Aralık'ta hizmete açılacağı duyurulan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son 73 kilometrelik Sakarya kesiminde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

İki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu da otoyolun son kısmı olan Sakarya kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Akyazı ilçesindeki şantiyeye gelerek yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplam 6 kesim üzerinde sürdürülen çalışmaların 5 kesiminin açılmış vaziyette olduğunu ve son kısmında bitirilmesinin ardından projeyi 21 Aralık tarihinde hizmete sunmayı planladıklarını duyurmuştu. 400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, otoyolun sadece bir yol olmadığını, yapılan yatırımlar ile birlikte bulundukları bölgeye ekonomide, istihdamda, üretim ile ticarette büyük kazanımlar sağlayacağını da kaydetmişti. Yol çalışmalarının büyük bir bölümü biten Sakarya'da yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

TOPLAM MALİYETİ 13.6 MİLYAR TL OLAN PROJEDE 1 MİLYON 160 BİN BİTKİ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra Akyazı'dan TEM Otoyolu'na bağlanacak. Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya Bölgesi'nin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek.

(Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir - Orkun Kaya/İHA)

Yıl sonunda hizmete açılacak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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