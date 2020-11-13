Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.47'ye yükseldi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Ekim ayındaki yüzde 11.76 düzeyinden, Kasım döneminde yüzde 12.47 düzeyine yükseldi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Ekim ayındaki yüzde 11.76 düzeyinden, Kasım döneminde yüzde 12.47 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın Kasım ayı Beklenti Anketi verilerine göre, aynı dönemde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10.53'den, yüzde 10.77'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.05'den yüzde 9.20'ye yükseldi.

TCMB verilerine göre, yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi de aynı dönemde 7.90 liradan 7.89 liraya gerilerken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 8.31 liradan 8.41 liraya yükseldi.Bu dönemde, TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de yüzde 11.64'ten yüzde 14.49'a yükseldi.

Bu dönemde BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.83 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 14.84'e yükseldi.TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de ay sonu beklentisi yüzde 12.47'den yüzde 14.74'e yükseldi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı