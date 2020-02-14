Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.06'ya yükseldi (2)

14.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:01

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.01 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 10.06 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.54'ten, bu anket döneminde yüzde 9.61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.51'den, yüzde 8.52'ye çıktı.Anket sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.41 lira düzeyindeyken, bu anket döneminde 6.45 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi dee aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 liradan 6.51 liraya yükseldi.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.4 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 3.5'e çıktı ve 2021 yılı büyüme beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 3.8 olarak gerçekleşti. (Grafik)

Kaynak: DHA

- İstanbul