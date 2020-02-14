Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.06'ya yükseldi

14.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:46

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.01 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 10.06 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.54'ten, bu anket döneminde yüzde 9.61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.51'den, yüzde 8.52'ye çıktı.

Kaynak: DHA