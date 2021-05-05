Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan ayındaki yüzde 13.12'den, Mayıs döneminde yüzde 13.81 düzeyine yükseldi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan ayındaki yüzde 13.12'den, Mayıs döneminde yüzde 13.81 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde yüzde 11.26'dan, yüzde 11.81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.55'ten, yüzde 9.99'a yükseldi.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi de bu dönemde 8.57 liradan 8.71 liraya yükselirken, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 8.78 liradan, bu anket döneminde 8.95 liraya yükseldi.Aynı anket dönemlerinde, 2021 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 4.3 olarak değişmedi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.2'den, bu anket döneminde yüzde 4.1'e geriledi. (Grafik)

 


Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
ELEKTRİK AKIMINA KAPILINCA AYAK TABANLARI PATLADI
ELEKTRİK AKIMINA KAPILINCA AYAK TABANLARI PATLADI
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Diego Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:55:54. #1.16#

title