Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.81'e yükseldi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan ayındaki yüzde 13.12'den, Mayıs döneminde yüzde 13.81 düzeyine yükseldi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan ayındaki yüzde 13.12'den, Mayıs döneminde yüzde 13.81 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde yüzde 11.26'dan, yüzde 11.81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.55'ten, yüzde 9.99'a yükseldi.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi de bu dönemde 8.57 liradan 8.71 liraya yükselirken, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 8.78 liradan, bu anket döneminde 8.95 liraya yükseldi.Aynı anket dönemlerinde, 2021 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 4.3 olarak değişmedi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.2'den, bu anket döneminde yüzde 4.1'e geriledi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı