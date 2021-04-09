Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12'ye yükseldi
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Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12'ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12'ye yükseldi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.12'ye, dolar kuru beklentisi 8.57 liraya yükselirken, 2021 büyüme beklentisi yüzde 4.3'e geriledi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.12'ye, dolar kuru beklentisi 8.57 liraya yükselirken, 2021 büyüme beklentisi yüzde 4.3'e geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart ayı anket dönemindeki yüzde 11.54'ten, Nisan ayı anket döneminde yüzde 13.12'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde, yüzde 10.47'den, yüzde 11.26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.18'den yüzde 9.55'e yükseldi.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi de, aynı dönemde 7.95 liradan, 8.57 liraya, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 8.20 liradan 8.78 liraya yükseldi.Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 4.4'ten yüzde 4.3'e gerilerken, GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi değişmeyerek yüzde 4.2 olarak belirlendi. Beklenti Anketi, her ay itibarıyla 66'sı finansal sektör, 10'u reel sektör, 12'si ise profesyonellerden oluşan 88 katılımcıya gönderiliyor. (Grafik)

 


Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12'ye yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12'ye yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12'ye yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12'ye yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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