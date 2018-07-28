Yıl-Mek Yeni Ufukların Kapılarını Açıyor

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) yabancı dil kursları ile ilçe sakinlerine yeni ufuklar kazandırıyor.

Geride kalan beş yılda tamamı ücretsiz Arnavutça, Almanya, Rusça, İngilizce, Fransızca, Osmanlıca ve Arapça dil branşlarına katılan 4 bin 285 Yıldırımlı kendilerine artı değer sağlayacak dünyanın kapılarını açtı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Celal Elmas ile YIL-MEK yaz kursları çerçevesinde devam eden dil branşında eğitim alan kursiyerleri, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi'nde (BEDESTEM) ziyaret ederek destek oldu. YIL-MEK yaz okulunda İngilizce dil eğitimi veriliyor. Yıldırım Belediyesi, Bursa Valiliği Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Yıldırımlı çocuklara BEDESTEM'de İngilizce dil eğitimi yaz okulları süresince verilecek.

Yabancı dil öğrenmenin hem kariyer adına hem de günümüz dünyasındaki gerekliliğine işaret eden Edebali, "İlçemizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini yükseltmek adına birçok sosyal projeyi hayata geçiriyoruz. Bunların başında gelen meslek edindirme kurslarımız kapsamında insanların kişisel gelişimlerine yönelik, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebileceği ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirecekleri imkanları ortaya koymaya çalışıyoruz. Kariyer sahibi olmak isteyen hemşehrilerimiz için yabancı dil kurslarımızla da kendilerine destek olurken, teknolojik gelişmelerle birbirine yakınlaşan toplumların etkileşimi adına en az bir yabancı dil öğrenmeyi önemli görüyoruz. İş yaşantısında artık yalnızca tek bir yabancı dil bilmek dahi yetmiyor. Bizler de yerel yönetim olarak insanlarımıza meslek kurslarımızla altın fırsatlar sunarken kişisel gelişim ve kariyer planlamasına dayalı branşlarımızla da destek oluyoruz. Bugüne kadar Arnavutça, Almanya, Rusça, İngilizce, Fransızca, Osmanlıca ve Arapça dil branşlarına katılan 4 bin 285 kursiyerimiz yeni bir dil öğrendi. Yaz dönemiyle birlikte 2018-2019 eğitim yılında da sürecek kurslarımıza bütün hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi. - BURSA