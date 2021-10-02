YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) yeni dönem kursiyerlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) yeni dönem kursiyerlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen YIL-MEK'in 80 branş ile ekim ayının ikinci haftasında eğitimleri başlıyor. 'Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın açıldığı günden bu yana her geçen gün büyüyen, gelişen bir ağ olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "'Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi', ' Müzik Eğitimleri', 'Dil Eğitimleri', 'El Sanatları ve Hobi Eğitimleri', 'Kişisel Gelişim Eğitimleri', ve ' Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem hemşehrilerimiz tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Bizler de onların bu yoğun talebini karşılayabilmek için yeni merkezler kurmaya ve yeni branşlarda eğitimler sunmaya gayret gösteriyoruz. YIL-MEK, sanat ya da meslek öğrenilen bir merkez olmanın yanı sıra Yıldırımlı vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, kendileri için artı değer sağlayabildiği bir mekan. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, 16 yıldır YIL-MEK'ten binlerce insanımızı mezun ettik. 'Ahşap Oymacılığı', 'Çini', 'Ebru', 'Bağlama', 'Gitar', 'Almanca', 'Arapça', 'Grafik Animasyon' gibi birçok alanda kimi kursiyerlerimizi iş sahibi yaparken kimilerine de hobi kazandırdık. YIL-MEK'i önemsiyor ve bütün hemşehrilerimin kendilerini geliştirebileceği bir alan olması hasebiyle bu ailenin bir parçası olmasını diliyorum. YIL-MEK'te 16 yıl içinde 80 branşta, 100 bini aşkın kişiye hizmet verdik. Yeni eğitim döneminde de binlerce vatandaşımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor

YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor

YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Pınar Deniz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Mehmet Topal Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:36:01. #1.17#