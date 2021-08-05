Yıl Dönümü Filmi
Yıl Dönümü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yıl Dönümü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Eda ile Tekin yeni evli bir çifttir. Yoğun çalışan Tekin erkenden işe gitmekte, Eda ise gün boyu evde onu beklemektedir. Bir süre sonra monotonlaşan ilişkilerini canlandırmak isteyen Eda, evliliklerinin ikinci yıl dönümünde Tekin'e sürpriz yapmak ister. Tüm dostlarını telefonla arayarak gece için onları hazırlayacağı partiye davet eder. Fakat aklında sürekli geçmişin hesaplaşmasını yapmaktadır. Kendini, evliliklerini, Tekin'i ve iş arkadaşlarını sorgularken bir yandan da hazırlık yapar. Akşam olduğunda onu acı bir sürpriz bekliyordur. Tekin ile yüzleştiğinde gerçeği görebilecek midir?
Yönetmen: Mohsen Rabiei
Senaryo: Mohsen Rabiei
Oyuncular: Senem Ön, Emre Ön, Cansu Öztekin, Caner Şimşek
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Yıl Dönümü
Yapımcı Firma: Upland
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
Yıl Dönümü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com