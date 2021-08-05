Yıl Dönümü Filmi
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Yıl Dönümü Filmi

Yıl Dönümü Filmi
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Yıl Dönümü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yıl Dönümü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Eda ile Tekin yeni evli bir çifttir. Yoğun çalışan Tekin erkenden işe gitmekte, Eda ise gün boyu evde onu beklemektedir. Bir süre sonra monotonlaşan ilişkilerini canlandırmak isteyen Eda, evliliklerinin ikinci yıl dönümünde Tekin'e sürpriz yapmak ister. Tüm dostlarını telefonla arayarak gece için onları hazırlayacağı partiye davet eder. Fakat aklında sürekli geçmişin hesaplaşmasını yapmaktadır. Kendini, evliliklerini, Tekin'i ve iş arkadaşlarını sorgularken bir yandan da hazırlık yapar. Akşam olduğunda onu acı bir sürpriz bekliyordur. Tekin ile yüzleştiğinde gerçeği görebilecek midir?

Yönetmen: Mohsen Rabiei

Senaryo: Mohsen Rabiei

Oyuncular: Senem Ön, Emre Ön, Cansu Öztekin, Caner Şimşek

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Yıl Dönümü

Yapımcı Firma: Upland

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 27.08.2021

Yıl Dönümü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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