Yıl 2017 ama eşeklerle su taşıyorlar

İzmir'deki bir mahallede



İZMİR - İzmir'in Tire ilçesindeki bir mahallede, 35 yıldır su olmaması nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden eşeklerden su taşırken, kimi zamanda ihtiyaçlar hazır sulardan karşılanıyor.

Tire ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Derebaşındaki evlerin musluklarından 35 yıldır su akmıyor. Su borularının yıllardır akmaması nedeniyle mahalle susuz kalırken, vatandaşlar içmeye bile kimi zaman su bulamıyor. Suların akmaması nedeniyle de zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

Eşeklerle evlere taşıyorlar

Vatandaşlar, su ihtiyacını mahalle içerisindeki çeşmelerden veya su kuyuları olanlardan karşılarken, bu su bidonları ise eşekler yardımıyla evlere taşınıyor. Bölgede su olmadığı içinde tarım neredeyse durma noktasına geldi. Yıllardır musluklardan su akmadığını ifade eden vatandaşlar, barajın ise mahallerine bir faydası olmadığını söyledi.

Kahvehanelerde hazır su satılıyor

Banyo yapmak için bile zor su bulan vatandaşlar, mahalledeki kıraathanelerde de hazır su tüketiyor. Mahalle sakinleri, yetkililere çağrı yaparak, sorunun artık biran önce çözülmesini istedi. Susuz bir hayatın olmadığını ifade eden vatandaşlar, çok sıkıntı çektiklerini de sözlerine ekledi.