Yikob Yatırımları Değerlendirildi

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında Valilik Brifing salonunda yapıldı.

Vali Deniz başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hilmi Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ, Yatırım İzleme Müdürü Nusret Öztürk, Strateji ve Koordinasyon Müdürü Bahtiyar Taner Dulkadir, Hukuk İşleri Müdürü Eşref Kökkaya, KIRDES Sorumlusu Mehmet Çelebi katıldı.

Vali Deniz'e, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Şube Müdürleri tarafından 2019 yılı yatırımlarına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Vali Ahmet Deniz de yapılan bilgilendirme ve değerlendirmeler için Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Şube Müdürlerine teşekkür ederek, yatırımların takip edilmesi, denetlenmesi ve en kısa sürede bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA