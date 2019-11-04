YİKOB Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi toplantısı

04.11.2019 14:54

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Pilot İl Bilgilendirme Toplantısı, Trabzon'da yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, YİKOB'ların kuruluş süreci, mevzuatı ve uygulama yönetmeliğinin hazırlanması aşamalarında görev aldığını söyledi.

İl Özel İdarelerinin kapanmasının ardından yatırımların ne şekilde yürütüleceğinin tespitinin YİKOB'lar tarafından yapıldığını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Türkiye'nin kendi içerisindeki konjonktürel ve stratejik durumu YİKOB'ları olmazsa olmaz hale getirdi. Akabinde de güçlendirilmesi gündeme geldi ve tüzel kişilik kazandırılması sağlandı." dedi.

Ustaoğlu, Trabzon'un da YİKOB faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiği bir il olduğuna işaret ederek, "Projede paydaş illerden biri olmamız bizleri son derece memnun etmiştir. Beş yıllık uygulama sürecini tamamladığımız YİKOB'lar, ciddi bir boşluğu dolduran yapı haline gelmiştir. Merkezi idare, birçok yatırımını bu birim üzerinden yürütmektedir. Bu kapsamda beş gün sürecek çalıştayda güzel çalışmalara imza atılacağına canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış ise İçişleri Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin, standart doğrultusundan daha yalın hale getirildiğine dikkati çekerek, kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulması üzerine projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Açış konuşmalarının ardından, Strateji Geliştirme Başkanlığı proje ekibi tarafından YİKOB'ların çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı.

Kaynak: AA