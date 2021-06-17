Yikob Faaliyet ve Yatırımları Değerlendirildi

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Faaliyet ve Yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Faaliyet ve Yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, YİKOB Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cüneyt Bingöl, Yatırım İzleme Müdür V. Kemal Özveren, Strateji ve Koordinasyon Müdür V. Ahmet Aydemir, Rehberlik ve Denetim Müdürü Hilmi Polat, Hukuk İşleri Müdürü Ceyda Seyhan, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdür V. Serhat Aladağ katıldı.

Kaynak: Habermetre