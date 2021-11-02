"YİKOB'da Okullarımızın Yapım Süreçlerini Yürüten Arkadaşlarımıza Teşekkür Ediyorum"

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nı ziyaret ederek görevli personel ile bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede;

"İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı????????

ONLAR, okullarımızın yapım süreçlerini özveriyle yürüten arkadaşlarımız.

Beğeneceğimiz okulları inşa etmek için takım ruhuyla, severek çalışıyorlar.

Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. " ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı????????????

ONLAR, okullarımızın yapım süreçlerini özveriyle yürüten arkadaşlarımız.

Beğeneceğimiz okulları inşa etmek için takım ruhuyla, severek çalışıyorlar.

Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. #YİKOB pic. twitter. com/rTUT536BEM

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2021 Bizi Takip Edin

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