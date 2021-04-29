Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı
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Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı

Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir cami avlusunda yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı.

Isparta'da bir cami avlusunda yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı. Duvarın altından itfaiye yardımıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sermet Mahallesi'ndeki Kıncı Camii avlusunda meydana geldi. Avludaki şadırvanda tadilat yapan Mehmet Andını, yıkmaya çalıştığı duvarın yıkılmasıyla altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılan duvarın demirlerini kesip, betonları kaldırarak Andını'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Mehmet Andını, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - ISPARTA

Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı
Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı
Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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