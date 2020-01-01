Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine devrildi (1)- SİİRT
Binanın yıkılma anı Ambulanstan görüntü Binadan vatandaşların çıkması Siirt'te bir bina yanındaki binanın üzerine devrildi SİİRT - Siirt'te yıkılma kararı alınan eski bir bina, yanındaki binanın üzerine devrildi.
01.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:53
Binanın yıkılma anı
Ambulanstan görüntü
Binadan vatandaşların çıkması Siirt'te bir bina yanındaki binanın üzerine devrildi
SİİRT - Siirt'te yıkılma kararı alınan eski bir bina, yanındaki binanın üzerine devrildi.
Kaynak: AA