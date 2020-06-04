Yıkımda kullanılacak iş makinesi, vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarıldı
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Yıkımda kullanılacak iş makinesi, vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yıkım için bir ekskavatörün 2 vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yıkımda kullanılacak iş makinesi, vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarıldı
04.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:04

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yıkım için bir ekskavatörün 2 vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kentin en işlek caddesi İsmet İnönü Caddesi'nde, birbirine bitişik apartmanların arasındaki bir bina için yıkım çalışması başlatıldı. Binalar boşaltılırken, 6 katlı binanın damına ekskavatör çıkartılması için hazırlık yapıldı. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, iki vinç yardımıyla ekskavatör binanın damına çıkartıldı. Çevredeki vatandaşlar çalışmaları ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ekskavatör, yukarıdan zemine doğru yıkım çalışmasına başladı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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