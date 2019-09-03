03.09.2019 21:11

Yıkım yapan işçi ölümden döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde yıkım için gittiği binadan düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan tek katlı işyerinin yıkımını yapmaya çalışan 53 yaşındaki Mustafa Turhan çatıda bulunan malzemeleri aşağı indirmeye çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ölümden dönen talihsiz işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelirken işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA