Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı

26.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:55
Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı

KÜTAHYA'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarının sürdüğü 2 katlı evin çatısı çöktü, 1 işçi yaralandı.

KÜTAHYA'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarının sürdüğü 2 katlı evin çatısı çöktü, 1 işçi yaralandı.

Olay, Vefa Mahallesi Tulumba Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 katıl evin yıkımı sırasında çatı çöktü. Bu sırada üzerine kalas düşen Ahmet Yelken isimli işçi hafif yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yelken, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın görgü tanıklarından İhsan Türkmen, "Bu bina 1966 yılında yapıldı. Ağaçları bugüne kadar çürüdüğünden arkadaşlar yıkarken kaza oldu" dedi.


Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı
Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı
Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı
Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Kemal Ayvaz Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Tamer Tuna Ryan Babel Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kavga Bursa Esenyurt Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 15:58:52. #1.14#
title