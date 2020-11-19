Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar
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Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar

19.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:01
Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın yıkımı sırasında demir toplamaya çalışan yaklaşık 20 kişinin tehlikeye aldırış etmediği anlar, kameraya yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın yıkımı sırasında demir toplamaya çalışan yaklaşık 20 kişinin tehlikeye aldırış etmediği anlar, kameraya yansıdı. 

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada bazı kişiler, gelip, demirleri toplamaya çalıştı. İş makinesi çalışırken, canlarını hiçe sayan yaklaşık 20 kişiyi görenler, şaşırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeli anların yaşandığını gören bina sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Ekipler, demirleri toplarken tehlike oluşturan kişileri bölgeden uzaklaştırıldı. Yıkıma polis eşliğinde devam edildi.


Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar
Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar
Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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