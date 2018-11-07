Yıkım Kararı Verilen Okulda Deprem Tatbikatı

Sivas'ta, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararı verilen okul binasında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki Ahmet Eyce Lisesi'nde yapılan tatbikatta senaryo gereği, Altınyayla Deliler Fayı uzantısında bulunan Ekincioğlu köyü merkez üssü olmak üzere 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve gönüllü kurtarma derneklerinin ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Sarsıntıların yaşandığı tatbikat sırasında ekipler yüksek katlarda ve enkaz altında kalan kazazedeleri kurtararak hastanelere sevk etti.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, Türkiye'nin, Avrupa'nın en yüksek deprem riski taşıyan ülkesi olduğunu söyledi.

Sivas'ın Gölova, Akıncılar, Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğunu belirten Ekinci, "Doğanşar ve İmranlı ilçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman 16 ilçeye sahip Sivas'ın 6 ilçesi birinci derece risk altındadır. Bunun dışında ilimiz sınırları içerisinde irili ufaklı fay hatları bulunmaktadır." dedi.

Ekinci, tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

Tatbikatı Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, kurum amirleri ve öğrenciler izledi.