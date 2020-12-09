Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor
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Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor

09.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:17

Son dakika haberler: - Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor Otelde kalan müşteriler yıkım ekiplerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı çıkan apart otel belediye ve polis ekipleri tarafından boşaltılıyor.

- Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor

Otelde kalan müşteriler yıkım ekiplerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı çıkan apart otel belediye ve polis ekipleri tarafından boşaltılıyor. Apart otelin odalarını tek tek gezen ekipler, müşterilerin oteli terk etmelerini istedi.

Kemeraltı Mahallesi İnönü caddesi üzerinde yer alan dört katlı apart otel için depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı çıktı. Marmaris Belediyesi ekipleri yıkım kararını 15 gün önce otel sahiplerine tebliğ etti. 27 yıllık binanın yıkımı için yapılan tebliğ süresinin dolmasının ardından bugün belediye ekipleri polis eşliğinde apart otele geldi. Apart otelin boşaltılmadığını gören ekipler tek tek odaları gezerek müşterilere uyarılarda bulundu. Apartta kalan yerli ve yabancı müşteriler karşılarında polis ve belediye ekiplerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı otel müşterileri ise binanın depreme dayanıklı olduğunu ifade ederken, bina sahipleri ve müşteriler ile belediye görevlileri arasında yıkım kararı yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Belediye ekipleri ayrıca oteldeki eşyaları dışarıya çıkararak oteli boşaltmaya başladı.

Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor
Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor
Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor
Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor
Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor
Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor
Son dakika genel: Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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