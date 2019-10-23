Yıkım kararı alınan binada çıkan yangın söndürüldü

23.10.2019 22:06

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yıkım kararı alınan beş katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde Osmanlı Sokak'ta bulunan ve yıkım kararı alınan binada, görevlilerin eşyaları boşalttığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı saran alevler, yan tarafta bulunan bir otele de sıçradı. İki odanın zarar gördüğü otelde konaklayanlar ve çalışanlar tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle binadan çıkarılamayan eşyalardan bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA