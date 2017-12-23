Yıkım Esnasında Bitişikteki Bina Zarar Gördü

Çorlu'da yerine yenisi yapılmak üzere yıkımı gerçekleştirilen bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişikteki bina zarar gördü.



Çorlu'da Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde yer alan bir bina yerine yenisi yapılması maksadıyla yıkıldı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları sırasında bitişikte yer alan binada da hasar oluştu.



İş makinesi ile yapılan yıkım sırasında yandaki binanın duvarlarında da zarar meydana geldi. Yıkım esnasında gerekli tedbirlerin alınmadığını kaydeden vatandaşlar, "Yıkım çalışmaları sabah saatlerinde başladı. O saatlerde evdeydim, kahvaltı ediyordum çay içerken bir anda duvar yıkıldı. Sorumsuzluklarına kızdım, ne olacak hallederiz dediler. Her yerde inşaat yapılıyor ama bu kadar sorumsuzca yapılması insanın canını sıkıyor. Elektrik kablosunu da kopardılar hiçbir önlem almadılar" dedi. - TEKİRDAĞ