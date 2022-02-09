Yıkım Çalışmaları Sürüyor

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Bir yandan yeni projelerle şehrin geleceğini imar eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da yıkım çalışmalarıyla merkezdeki yoğunluğu gidermek ve kötü amaçlarla kullanılan metruk yapıları ortadan kaldırmak üzere çaba harcıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Huzur ve Hamidiye Mahallelerinde iki ayrı yıkım çalışması gerçekleştirdi.

METRUK BİNA YIKILDI

Huzur Mahallesinde kullanılmayan metruk haldeki yapı, kötü amaçlı kullanımların yuvası haline geldi. Bunun üzerine vatandaşların şikayetleri ve yapılan tespitler üzerine halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak adına metruk bina için yıkım kararı alındı. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kontrollü şekilde binanın yıkımını gerçekleştirdi.

YENİ YOLLAR AÇILIYOR

Hamidiye Mahallesinde ise Cami Sokak ile Güneş Sokak arasında yeni bir bağlantı oluşturmak üzere yapılan kamulaştırma çalışmaları sonucunda yıkım gerçekleştirildi. Mahmudiye Erkek Öğrenci Yurdu arka kısmında kalan ve kamulaştırması tamamlanan bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Burada yıkılan bina yerine iki sokağı birbirine bağlayan yeni yol açılacak.

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