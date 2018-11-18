Yıkılmaya Yüz Tutmuş Metruk Bina Belediye Ekiplerince Yıkıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Nurdağı Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk bina, güvenlik açısından tehlike oluşturduğu ve vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, Nurdağı Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğün yıkılması kararı alınması doğrultusunda, Nurdağı Belediye ekipleri tarafından yıkıldı. - GAZİANTEP