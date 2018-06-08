Yıkılma Tehlikesi Olan Binada Çocukların Ölüm Oyunu Kamerada!

İstanbul Zeytinburnu'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan bir binayı çocuklar oyun alanına çevirdi. Çocukların ölümle oyunuyla ilgili özel görüntüler Kanal D Ana Haber'de yayınlandı.

YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA!

Yan binanın yıkılmasının ardından çocukların oyun alanına çevirdiği bina da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bunun üzerine bina sakinleri evlerini terk etti. Ancak, boşaltılan bina çocukların oyun alanına oldu. Demir parmaklıklardan binaya tırmanan çocuklar, yürekleri ağza getiriyor.