Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)
HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİBursa'da tarihi binada çıkan yangın, drone ile havadan da görüntülendi.
HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'da tarihi binada çıkan yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde; itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü anda alevlerin zaman zaman tekrar arttığı anlar yer aldı. 12 itfaiye aracı, 36 itfaiye personeli müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN