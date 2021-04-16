Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)
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Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)

Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN - Haberler | Güncel

HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİBursa'da tarihi binada çıkan yangın, drone ile havadan da görüntülendi.

HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da tarihi binada çıkan yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde; itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü anda alevlerin zaman zaman tekrar arttığı anlar yer aldı. 12 itfaiye aracı, 36 itfaiye personeli müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)
Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)
Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)
Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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