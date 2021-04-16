YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU
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YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da geçen ay, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren 2 katlı tarihi bina, bu kez de alevlere teslim oldu.

BURSA'da geçen ay, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren 2 katlı tarihi bina, bu kez de alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çökmeler meydana gelen tarihi binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

19 Mart tarihinde Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı tarihi binanın duvarı, yanında yapılan temel inşaatı sırasında çöktü. Üzerinde 'Önce iş güvenliği' yazılı levha bulunan tarihi binanın duvarının çöktüğü anda, alt katındaki kafeteryada kimsenin olmaması faciayı önlemişti. Aynı tarihi binada, saat 21.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Tarihi binadan alev çıktığını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan tarihi binadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU
YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU
YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU
YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU
YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU
YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU
YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN TARİHİ BİNA, ALEVLERE TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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