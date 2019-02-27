Yıkılma Tehlikesi Bulunan Bina Boşaltılıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı raporu verilen 7 katlı bina tahliye ediliyor.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691. Sokak'ta yer alan 36 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu 7 katlı Dilan 1 Apartmanı sakinlerinin, binanın bodrum katında bir kolonunun hasarlı olduğunu görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan inceleme sonrasında "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce binaya ağır hasarlı raporu verildi. Zabıta ve polis ekiplerince yıkılma tehlikesi bulunan bina sakinlerinin evlerini boşaltmaları yönünde uyarı yapıldı. Bunun üzerine binada yaşayan aileler, buldukları kamyonet ve nakliye firmalarının kullandığı asansörlü kamyonlarla eşyalarını taşımaya başladı.

Apartmanda bakkal işleten Ferhat Tunç, bina yöneticisinin bodruma indiği sırada tesadüfen kolonunun hasarlı olduğunu tespit ettiğini, bunun üzerine çekilen fotoğraf ve görüntülerle gerekli yerlere başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yetkililerin yaptıkları inceleme sonucunda dün gece ailelerin binada oturmaması yönünde uyarıldığını aktaran Tunç, "Herkes kendi derdine düşmüş evini boşaltmaya çalışıyor. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Binada oturan Şehmus Aksel de yetkililerin evi boşaltmaları yönünde uyarı yaptığını, bu nedenle eşyalarını çıkardıklarını belirtti.

Kendi imkanlarıyla evlerini taşıyacaklarını ve kiralık ev aradıklarını dile getiren Aksel, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA