Yıkılan tomrukların arasında kalan işçi kurtarıldı
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Yıkılan tomrukların arasında kalan işçi kurtarıldı

Yıkılan tomrukların arasında kalan işçi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de bir ahşap kaplama fabrikasında yıkılan tomrukların arasında kalan işçi, mesai arkadaşları, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'de bir ahşap kaplama fabrikasında yıkılan tomrukların arasında kalan işçi, mesai arkadaşları, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, D-100 Karayolu kenarında bulunan bir ahşap kaplama fabrikasının depo bölümünde istiflenen tomruklar yıkıldı. Bu sırada tomrukların yanında bulunan Ahmet A. isimli işçi yıkılan tomrukların arasında kaldı. Olayı gören fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılan tomrukların arasında kalan fabrika işçisi Ahmet A., itfaiye ve ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ahmet A., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Yıkılan tomrukların arasında kalan işçi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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