Yıkılan Pazar Yeri Onarılıyor
Kabadüz ilçesinde şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışıyla yıkılan yöresel pazar satış yeri yeniden yapılıyor.
Kabadüz ilçesinde şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışıyla yıkılan yöresel pazar satış yeri yeniden yapılıyor.
Kabadüz Belediyesi tarafından Çambaşı Yaylası yolu üzerine yapılan yöresel pazar yeri şiddetli rüzgar ve kar yağışıyla yıkıldı.
İlçenin Yokuşbaşı mevkisinde bulunan pazar yeri belediye tarafından onarım çalışmalarına başlandı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kar ve şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan pazar yerinin onarım çalışmalarının başladığını söyledi. - ORDU
Kaynak: İHA