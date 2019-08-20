Yıkılan köprünün yerine geçici güzergah hizmet verecek

20.08.2019 12:32

Selde yıkılan köprünün yerine Akçakoca Belediyesi tarafından ulaşımın aksamaması için geçici güzergah ile Arabacı köyüne ulaşım yeniden sağlandı. Belediye ekiplerinin özverili çalışması ile geçici olarak yapılan güzergah hizmet vermeye başladı.

18 Temmuz günü Akçakoca İlçe merkezi ve 24 köyü sular altında bırakan sel felaketi sonrasında hayatı normale çevirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sel sonrasında Akçakoca ile Arabacı Köyü'nü birbirine bağlayan köprü yıkılmıştı. Ulaşım derenin içinden sağlanıyordu. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından derenin üzerine köprü yapılıncaya kadar geçici güzergah yapıldı. Kısa süreli çözüm olması beklenen geçici güzergahın zemin iyileştirmeleri de Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılarak ulaşıma açıldı.

Zemin iyileştirmesiyle birlikte Arabacı Köyü ile Akçakoca arasındaki ulaşım rahatlıkla sağlanabilecek. Ancak geçici güzergah köprünün yapılmasıyla dere üzerinden kaldırılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA