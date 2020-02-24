Yıkılan evinin enkazından eşi ve 2 çocuğunu kurtardı

24.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:44

İran'daki depremlerin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde 8 çocuk babası Hüsnü Araslan, eşi ve 2 çocuğunu yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla kurtardı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan depremlerin en çok hasara yol açtığı Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki Özpınar Mahallesi'nde bir çok ev ve ahır yakıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Mahallede yaşayan 50 yaşındaki Araslan'ın eşi Muhsine ve çocukları Hasan ve Hüseyin de sarsıntılar sırasında yıkılan iki katlı evin enkazı altında kaldı.

Depreme hayvanlarını otlattığı sırada yakalanan Araslan, kendi imkanlarıyla eşini ve 2 çocuğunu enkazdan kurtarmayı başardı.

"Çok şükür ailemi kurtardım"

Araslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını otlattığı sırada depremin meydana geldiğini, mahalleden toz bulutunun yükseldiğini söyledi.

O sırada evinin yıkıldığını belirten Araslan, "Depremin olduğu esnada yere düştüm. Hemen ayağa kalktım ve eşim ile çocuklarımın yanına koştum. Onları enkaz altından çıkardım. O esnada onları nasıl kurtardım ben de şaşırdım." dedi.

Evinin, ahırının ve tandır evinin tamamen yıkıldığını, hiçbir eşya alamadıklarını anlatan Araslan, şunları kaydetti:

"Evimde hiç bir şey kalmadı. Bir bardak dahi alamadım. Elbiselerimiz bile enkazda kaldı. 30 hayvanım telef oldu. Cana değil mala gelsin diyoruz. Çok şükür ailemi kurtardım. En çok hayatını kaybeden komşularım için üzülüyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Kışın ortasında evsiz kaldık ama buna da çok şükür diyoruz."

Kaynak: AA