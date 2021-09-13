Yıkılan eski binanın molozları arasında ceset bulundu; ayakta derin yara izi var - Haberler
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Yıkılan eski binanın molozları arasında ceset bulundu; ayakta derin yara izi var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yıkılan eski binanın molozları arasında ceset bulundu; ayakta derin yara izi var

ANTALYA'da yıkılmış eski bir binanın molozları arasında kimliği belirsiz bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da yıkılmış eski bir binanın molozları arasında kimliği belirsiz bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cesedin sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki yıkılmış eski bir binanın molozlarının arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü. Kimliği belirsiz erkeğin 3-4 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.


Yıkılan eski binanın molozları arasında ceset bulundu; ayakta derin yara izi var

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