YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da Sultan Ay (80) kullanılmayan ağılın kerpiç duvarının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da Sultan Ay (80) kullanılmayan ağılın kerpiç duvarının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Altınkaya köyünde yalnız yaşayan Sultan Ay'ın üzerine, evinin önündeki kullanılmayan ağılın kerpiç duvarı yıkıldı. Ay, duvarın altında kaldı. Çoban Nurettin Akkurt, evin yakınından geçerken durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Sultan Ay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Enkaz altından çıkartılan Ay'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title