Yıkılan duvarın altında kalan iki kardeş yaralandı
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Yıkılan duvarın altında kalan iki kardeş yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan iki kardeş yaralandı.

28.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:00
Yıkılan duvarın altında kalan iki kardeş yaralandı

'ın ilçesinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan iki kardeş yaralandı.

Mahallesi'nde bir evin önünde oynayan Tuba (4) ve Yağmur Dere'nin (3) üzerine bahçe duvarı üzerine yıkıldı.

Çevredekilerin yardımıyla duvarın altından çıkarılan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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