Yıkılan duvarın altında kalan iki kardeş yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan iki kardeş yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan iki kardeş yaralandı.
Menderes Mahallesi'nde bir evin önünde oynayan Tuba (4) ve Yağmur Dere'nin (3) üzerine bahçe duvarı üzerine yıkıldı.
Çevredekilerin yardımıyla duvarın altından çıkarılan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA