Yıkılan binanın müteahhidinden şok paylaşım: 6,8'lik deprem İzmir'in yarısını yıkar
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Yıkılan binanın müteahhidinden şok paylaşım: 6,8'lik deprem İzmir'in yarısını yıkar

11.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:13
Yıkılan binanın müteahhidinden şok paylaşım: 6,8'lik deprem İzmir'in yarısını yıkar

İZMİR'de meydana gelen depremde iki bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Şerafettin Ağar'ın Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından, '6.

İZMİR'de meydana gelen depremde iki bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Şerafettin Ağar'ın Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından, '6.8 büyüklüğünde bir deprem İzmir'deki yapıların yarısını yıkıp geçer' ve 'Mezarda oturuyoruz' yazdığı ortaya çıktı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 115 kişi hayatını kaybederken, birçok yapı da kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alınırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında 8 kişinin hayatını kaybettiği B Bloğu yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Şerafettin Ağar da yer aldı. Ağar'ın, geçen ocak ayında Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü. Ağar'ın 26 Ocak'taki paylaşımında, "40 yıllık birikimimle söylüyorum. 1999 öncesinde yapılan tüm binaların yıkılıp yenilenmesi farzdır. Statik hesaplar bugünün 4'te1'i" yazan bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ağar'ın, bu paylaşımı 31 Ekim'de yeniden paylaşarak "Ne kadar haklı olduğum şimdi daha iyi anlaşılıyor" notuyla bir kez daha paylaştığı görüldü.

'MEZARDA OTURUYORUZ'

Ağar'ın, geçen ocakta yaptığı paylaşımın altına yazdığı yorumlar da oldukça dikkat çekti. Bir vatandaşın, "Yıkılan binaların müteahhitlerini şehrin meydanına asalım" yorumuna ise, "Hocam evet yanlış yapan çok müteahhit var. Onları asalım ama 1999 öncesi metrekareye 22 kilo düz demir döşeniyordu, statik hesaplar böyleydi. Bugün 60 kilo nervürlü demir döşeniyor. O günkü hesaplarla bugünkü hesaplar çok farklı. Acilen kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor. 6,8'lik bir deprem, İzmir'deki yapıların yarısını yıkar geçer. Oturduğumuz evlere karot yaptırsak hemen yıkım kararı çıkar. Şu an mezarda oturuyoruz" şeklinde verdiği cevap verdiği ortaya çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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Haber Yorumları (1)
ERCAN 23: Ama Elazığ''ımız da hiçbir müteahhit hakkında soruşturma açılmadı özellikle Mustafapaşa mahallesinde ki o meşhur müteahhit hakkında hiç bir işlem yapılmamıştır çünkü torpilleri var
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