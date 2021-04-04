Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren riskli yapılar ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren riskli yapılar ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran ve 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımında binalarda fazla efor harcanmadan yıkılması anbean kayıt altına alınıyor. Bir binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği anda yıkılması ve bina yıkılırken görevlinin binanın altında kalmamak için kaçma anı da aynı şekilde kameralara yansıdı. Binanın koştuğu yöne doğru yıkılmaması nedeniyle enkaz altında kalmaktan kurtulan görevli binanın yıkılmasından kaynaklı toz bulutundan kaçamadı. O anlar ise anbean kaydedildi. - RİZE

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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