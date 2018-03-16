Yıkılan Binanın Altında Kalmaktan Saniyelerle Kurtuldu

Sivas'ta telefona konuşarak yürüyen genç kadın yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadının tepkisi ise konuşmasını sürdürerek yönünü değiştirmek oldu.

Sivas'ta Kale Projesi kapsamında Selçuk İlköğretim Okulu'nun yıkımını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin kaydına ilginç bir detay takıldı. Genç bir kadın cep telefonuyla konuşarak yürürken, binanın duvarı yıkılarak önüne düştü. Duvarın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan genç kadın konuşmasına ara vermeden sadece yönünü değiştirerek yıkım alanından uzaklaştı. - SİVAS